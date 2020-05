incidente mortale

Sangue in autostrada, muore una donna vicino lo svincolo di Casteldaccia

Tragico incidente nel pomeriggio sulla Palermo-Catania, dove una donna ha perso la vita dopo.

Tragico incidente nel pomeriggio sulla Palermo-Catania, dove una donna ha perso la vita dopo un incidente all'altezza dello svincolo per Casteldaccia. Secondo le prime informazioni la donna (della quale ancora non si conoscono le generalità) stava viaggiando insieme al marito su una Land Rover in direzione Catania. A un certo punto l'uomo, che era alla guida, ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail spartitraffico. L'impatto non ha lasciato scampo alla moglie. Secondo una prima ricostruzione non sembrano coinvolti altri veicoli. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la polizia stradale e il personale dell’Anas.

