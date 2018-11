Sanità: chi aspira a fare il manager dovrà dichiarare di non avere parenti imputati o condannati per mafia

manager Sanità

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2018 - 09:37:51 Letto 353 volte

Prosegue “a ritmi serrati il processo che porterà alla individuazione dei manager delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia”. Dopo le procedure previste dalla Riforma Lorenzin, “è la volta di un’altra innovazione, immaginata dal governo Musumeci”. Ne dà notizia l’assessorato alla Salute.

“Si tratta di una richiesta, inoltrata dall’Assessorato alla Salute a tutti i candidati inseriti nelle short list, di una dichiarazione autenticata con la quale ciascuno dovrà rendere noto se imputato o indagato in procedimenti penali o sottoposto a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti – si legge -. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del codice antimafia e di non avere parenti entro il secondo grado imputati o condannati per associazione mafiosa o delitti aggravati dall’art. 7 D.L. 52/91”.

“Lo spirito dell’iniziativa – spiega l’assessore alla Salute Ruggero Razza – nel momento in cui la Giunta di governo sarà chiamata a scelte di natura discrezionale, è legata alla volontà di conoscere il profilo individuale di ciascun candidato, anche in relazione a circostanze che, nell’ambito di una procedura concorsuale non possono prevedere l’esclusione, ma che certamente devono essere valutate quando occorre compiere scelte consapevoli”.

Intanto, l’assessore Ruggero Razza ha già comunicato agli attuali commissari e manager che il regime di prorogatio delle funzioni potrà essere inferiore al limite di 45 giorni previsto dalla Legge 5/2009.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza smentendo quanto affermato da alcuni deputati del M5s sulle nomine dei manager nella Sanità: “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle ha perso l’occasione di tacere. Avevo detto che entro il 31 ottobre sarebbero state pubblicate le rose dei candidati e così sarà. Il resto sono chiacchiere inutili da bar”.

“Stupisce che i deputati grillini dimentichino così velocemente quello che ci siamo detti in VI Commissione all' Ars solo la scorsa settimana, quando ho riferito che il lavoro della commissione valutatrice era prossimo a concludersi e che il termine previsto dalla legge 5 sulla prorogatio dei commissari avrebbe consentito di concludere anche l’iter di nomina. Ma loro sono fatti così: devono alzare polveroni inutili e poi vengono puntualmente smentiti dai fatti”.

