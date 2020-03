Coronavirus

Sanità, Cisal: ''Servono più risorse per combattere il Coronavirus''

''Il servizio sanitario in Sicilia ha bisogno da anni di più risorse per combattere il Coronavirus'', dice il sindacato Cisal.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2020 - 18:00:57 Letto 335 volte

“Il servizio sanitario in Sicilia ha bisogno da anni di più risorse, di strutture moderne, di strumenti all’avanguardia e di una dotazione organica adeguata, ma alla luce del Coronavirus non si può perdere altro tempo: bisogna sbloccare le assunzioni a tempo indeterminato di medici e infermieri prima che sia troppo tardi. Ci appelliamo al governo nazionale e a quello regionale”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal Sicilia.

“I piani del fabbisogno delle varie aziende ospedaliere vanno immediatamente modificati, allineandoli alle esigenze del momento drammatico che viviamo – continua la Cisal – Non possiamo sperare di fronteggiare l’emergenza con gli attuali mezzi, carenti anche in condizioni normali, serve immediatamente un piano straordinario per evitare che il sistema imploda”.

