sanità

Sanità inadeguata: Sicilia in testa alla classifica di mortalità

La Sicilia è la seconda regione italiana in cui si muore di più per cattiva gestione della sanità...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 15:06:27 Letto 580 volte

La Sicilia è la seconda regione italiana in cui si muore di più per cattiva gestione della sanità, con un tasso di mortalità di 86,00. Al primo posto si posiziona la Campania, con una mortalità di 91,04. Seguono Calabria con 82,4 e Lazio con 79,94. Il tasso minore di mortalità lo registra il Trentino con 71,62. Si tratta, naturalmente, di dati statistici ma comunque di elementi preoccupanti se si pensa che tutte le regioni del Sud stanno nella parte alta della classifica, con una mortalità sanitaria più alta rispetto al Nord.

I dati sono stati raccolti ed elaborati dai medici dirigenti del Cimo, il sindacato autonomo dei medici, e sono stati presentati a Firenze durante il congresso nazionale della categoria. I dati sui quali i medici dirigenti del Cimo hanno effettuato l’elaborazione provengono dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per la valutazione in sanità e dall’Istat. Quello che emerge è un dato tanto chiaro quanto preoccupante. Incrociando i dati di mortalità con i dati di spesa, infatti, emerge chiaramente che al diminuire della spesa sanitaria pro capite aumenta la mortalità. Così Campania, Sicilia e Calabria, che hanno il minor finanziamento sanitario pro capite d’Italia, mostrano anche i maggiori tassi di mortalità standardizzata (ovvero il calcolo è fatto al netto delle differenze di sesso e altre differenziazioni di natura scientifico sanitaria).

È importante sottolineare che con si tratta di quella che viene comunemente chiamata malasanità: non c’è un errore medico, un soccorso ritardato, una diagnosi non fatta dietro queste morti. Più in generale si tratta di assistenza sanitaria non sufficiente a salvare vite che si sarebbero potute salvare. Solo a titolo esemplificativo si può dire che in questa classifica rientrano, ad esempio, tumori diagnosticati troppo tardi, magari per mancata prevenzione o per esami prenotati a un anno di distanza o semplicemente perché il paziente vive in un’area montana e non ha fatto gli esami per difficoltà di spostamento non avendo il centro di diagnosi nelle vicinanze.

Per riequilibrare questo divario, nel 2017 si è iniziato a cambiare i parametri di divisione dei fondi che fino ad oggi sono esclusivamente legati al tasso di dinamicità delle popolazioni e al tasso di anzianità che premia, in risorse, il Nord. Per la prima è stato introdotto anche il disagio sociale come elemento di calcolo. Questo aiuta nella ripartizione principalmente la Campania, la Calabria e la Puglia. Aiuta anche la Sicilia, ma meno delle altre regioni del Sud, perché qui il tema è anche legato al tasso di compartecipazione (la Regione paga il 49,11% della propria spesa sanitaria) e a tagli che in passato sono stati effettuati senza guardare troppo agli sprechi e alle eccellenze e colpendo, spesso, più le seconde che i primi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!