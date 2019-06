nomine direttori sanitari

Sanità, Trizzino: ''Politica fuori dalle nomine dei direttori sanitari''

''Il prezzo pagato da gestioni dissennate non può consentire a chi ha amministrato in questi anni di essere riconfermato alla guida di una azienda ospedaliera o territoriale'', lo afferma Giorgio Trizzino.

05/06/2019

“Scrivo da cittadino siciliano e non da parlamentare a proposito delle prossime nomine in sanità. Avevo già espresso la mia opinione in un post di qualche giorno addietro nel quale invitavo l’assessore Ruggero Razza a vigilare affinché la politica rimanesse fuori dalle nomine dei direttori sanitari ed amministrativi. Il prezzo elevato pagato da gestioni dissennate in alcune aziende sanitarie non può consentire a chi ha amministrato in questi anni di essere riconfermato alla guida di una azienda ospedaliera o territoriale." Lo scrive sui social Giorgio Trizzino (M5S Camera).

"Lo affermo - continua Trizzino - con la consapevolezza che questo errore è stato commesso in passato e chi ne ha pagato le conseguenze sono sempre stati i cittadini siciliani.

Questo governo ha la grande opportunità di tagliare con il metodo clientelare del passato che ha regolato l’assegnazione delle nomine e questa volta può affidare la tutela della nostra salute a chi ha reali e comprovate capacità.

Lasciamo alle nostre spalle quel metodo di scelte dettate da opachi interessi politici e personali e scegliamo di consegnare il nostro futuro a chi non si mette sotto la protezione del politico di turno."

"I siciliani - conclude Trizzino - hanno il sacrosanto diritto di essere curati bene in strutture sanitarie efficienti ed adeguate alle loro richieste. Ma soprattutto libere dalle ingerenze della politica. ’Politics free....’ Sono certo che l’Assessore Ruggero Razza non deluderà le aspettative”

