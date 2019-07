Sanità, via cibo spazzatura da scuole e ospedali

cibo spazzatura

SanitÓ, via cibo spazzatura da scuole e ospedali

Cancelleri: ''Indicazione del ministro Grillo ha doppia valenza, economica e di salute. Razza non perda tempo''.

“La circolare del ministro alla Sanità Giulia Grillo che bandisce il cibo spazzatura dalle scuole e ospedali chiedendo la collaborazione degli assessorati delle varie Regioni ha una valenza importantissima sia dal punto di vista della salute che da quello economico per le nostre aziende. Noi del M5S siciliano abbiamo lavorato affinché i nostri prodotti, soprattutto le arance entrassero nelle scuole e negli ospedali andando a sostituire bibite meno salutari. Questa idea, nata dall’ascolto dei produttori di agrumi siciliani e del distretto degli Agrumi di Sicilia, rilancia il comparto agrumicolo e riaccende la giusta attenzione sul tema del cibo sano”. A dichiararlo è il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Giancarlo Cancelleri, a proposito della circolare diramata dal Ministro alla Salute Giulia Grillo, che chiede alle Regioni di adeguare bandi su mense e distributori che prevedano lo stop a prodotti con grassi saturi, zuccheri e sale e che prevedano più frutta e verdura fresche.

“L’assessore Razza - sottolinea Cancelleri - non ha scuse. Applichi in Sicilia immediatamente tali indicazioni e non perda tempo. Salute e imprese non possono venire dopo i tempi della burocrazia” - conclude il vice presidente dell’Ars.

