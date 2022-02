Festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022, serata cover vinta da Morandi e Jovanotti: Mahmood e Blanco in testa alla classifica generale

La serata delle cover è stata vinta da Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi.

Pubblicata il: 05/02/2022

La serata delle cover è stata vinta da Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in un stanza e al terzo posto per Elisa con What a feeling. A votare è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa.

Mahmood & Blanco continuano a essere in testa alla classifica generale, dopo la quarta serata. Questa la classifica: Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Dargen D'Amico, Aka 7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

