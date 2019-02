sequestro

''Sanzioni pagate con i soldi della Rap'': sequestro a Palermo per l'ex presidente Dolce e altri 8

Avrebbero pagato con i soldi della Rap di Palermo sanzioni pecuniarie per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Avrebbero pagato con i soldi della Rap di Palermo sanzioni pecuniarie per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per nove indagati con l'accusa di peculato, le indagini coordinate dalla procura hanno portato a un sequestro di beni eseguito dai carabinieri per la Tutela del lavoro.

Il sequestro di circa 57 mila euro riguarda tra gli altri l'ex presidente del consiglio di amministrazione Roberto Dolce e Massimo Collesano, dirigente dell’Area finanza e Bilancio.

Ma i sequestri sono scattati anche per il presidente del collegio sindacale Sergio Vizzini, per la componente del collegio sindacale Loredana Giuliani, per Fabrizio Leone, Larissa Calì, Giosuè Nicola, Aurelio Rizzuto e Roberto Scardino.

L'indagine è partita nel giugno 2016, dopo che i militari del Nucleo operativo del gruppo carabinieri per la Tutela del lavoro in Sicilia avevano effettuavano un accesso ispettivo ad un cantiere stradale nel centro di Palermo dove erano in corso lavori di rifacimento del manto stradale ad opera della Rap.

In quel caso erano state deferite 8 persone per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e riscontrata la presenza di 31 lavoratori irregolari.

Da successivi accertamenti, richiesti dalla Procura di Palermo, era emerso che gli indagati avevano pagato le sanzioni non con soldi personali ma con il denaro pubblico della società municipalizzata, attraverso un sistema di false attestazioni che aveva coinvolto anche un dirigente dell’area finanza e bilancio della Rap.

