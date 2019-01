lancio di sassi

Sassi contro il tram, succede ancora a Palermo

Ancora episodi di inciviltÓ assoluta a Palermo. Sassi contro la linea 1 del tram.

Pubblicata il: 21/01/2019

Ancora episodi di inciviltà assoluta a Palermo. Sassi contro la linea 1 del tram, lungo il tratto che collega la stazione centrale con il centro commerciale Forum. E' il terzo episodio in due giorni. Ieri pomeriggio, intorno alle 19, sono stati momenti di paura per i passeggeri e per l'autista, fortunatamente non ci sono stati feriti. Due giorni fa più o meno alla stessa ora, la stessa scena si è ripetuta due volte, lungo lo stesso tratto tranviario, nella zona dello Sperone. Una pioggia di sassi ha raggiunto e sfondato due vetri panoramici posizionati nelle carrozze di testa. Sui tre episodi indaga la polizia.

"Se qualcuno immagina che il tram non deve svolgere il servizio in alcune zone della città ha sbagliato di grosso", dice il presidente dell'Amat Michele Cimino. "Continueremo a fornire il nostro servizio alla cittadinanza, anzi aumenteremo la nostra presenza". Intanto, però, le sassiole hanno fermato tre vetture, che resteranno in garage per otto giorni, il tempo di ordinare i vetri andati in frantumi e sostituirli. Un danno che comporterà forti disagi alla linea 1. Infatti, dei sei tram previsti per il servizio infrasettimanale, in linea ne andranno soltanto quattro.

