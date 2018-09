Ex Pip

Savona: ''Nessuno è contrario alla stabilizzazione dei Pip all'interno della Resais''

''Nessuno vuole mandare a casa questi lavoratori dobbiamo cercare un sistema che permetta al Bacino degli Ex Pip di transitare regolarmente alla Resais dal 1 Gennaio 2019'', lo ha detto l'on. Riccardo Savona.

26/09/2018

Queste le parole del Presidente della Commissione Bilancio, on. Riccardo Savona, in merito alla vicenda della stabilizzazione del Bacino Ex Pip.

“Dopo dure ore di riunione all’interno della II Commissione, alla presenza dei deputati presenti, dei sindacati e anche dei soggetti lavoratori e dopo avere ascoltato tutte le istanze, siamo arrivati alla conclusione che nessuno è contro la stabilizzazione dei Pip all’interno della Resais, la società partecipata della Regione Siciliana. “Stiamo cercando una copertura – continua il Presidente della II Commissione – qualora ci dovesse essere un’impugnativa del Governo centrale, in modo tale da essere preparati, non solo per quanto concerne la copertura finanziaria che noi certamente daremo nella finanziaria, ma anche e soprattutto per tutelare la moltitudine di soggetti che si troverebbe in una sorta di limbo lavorativo”. “Consolidato che nessuno vuole mandare a casa questi lavoratori – aggiunge il Deputato – a cominciare dal Governo siciliano – come dimostrato con l’impugnativa nei confronti della decisione del Consiglio dei Ministri – dobbiamo cercare un sistema, di concerto con tutte le parti sociali, che permetta al Bacino degli Ex Pip di transitare regolarmente alla Resais dal 1 Gennaio 2019”. “Di fatto – conclude l’on. Savona – già si sta facendo uno selezione dei lavoratori che vorrebbero transitare nella Società partecipata, per consolidare un apparato che permetta di stabilire o attraverso una norma o attraverso un’intesa con il Governo centrale, un criterio che porti alla conclusione della vicenda e permetta ai lavoratori di stabilizzare la propria posizione”.

