Sbarcano i minori della Diciotti; ma è polemica *VIDEO*

Sono stati fatti sbarcare a terra tutti i 27 minori che si trovavano da diversi giorni a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania.

Sono stati fatti sbarcare a terra tutti i 27 minori, fra i 12 e i 16 anni, non accompagnati che si trovavano da diversi giorni a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti ancorata al porto di Catania. Il via libera è arrivato nella serata di mercoledì dal ministero dell’Interno, ma restano a bordo i 148 adulti. Per i minorenni è stato disposto il trasferimento in due centri di accoglienza messi a disposizione dai Servizi sociali del Comune di Catania.

A terra, sul molo, davanti alla nave Diciotti sono stati attivati i presidi di assistenza e di accoglienza sotto il coordinamento della Prefettura etnea: ambulanze, rappresentanti dell’Unhcr, di Save the children, uomini della capitaneria di porto, polizia e carabinieri.

“I bimbi della Diciottipossono scendere, gli altri si attaccano”, ha detto senza mezzi termini il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che nel pomeriggio ha dato l’ok allo sbarco dei soli minori in una diretta su facebook dopo che era intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier, in un post su facebook aveva sollecitato l’Ue a “battere un colpo”. “Le istituzioni europee, che pure su mia sollecitazione avevano accolto l’idea di una “cabina di regia” utile a gestire le emergenze degli sbarchi, cosa aspettano a intervenire per operare la redistribuzione dei migranti che sono a bordo della nave italiana Diciotti, ancorata nel porto di Catania?” si era chiesto Conte.





