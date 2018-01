migranti

Sbarchi senza sosta, in 220 a Palermo

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 18/01/2018 - 11:20:16 Letto 367 volte

Il forte vento che sta soffiando sull’Italia sta complicando i salvataggi delle navi di soccorso di migranti. Il Mediterraneo è in tempesta e tutto ciò ostacola il salvataggio. Un bimbo di tre mesi, Haid, salvato due giorni fa da una nave spagnola è morto questa mattina nella vana attesa di un trasporto sanitario d'urgenza.

Ce l’hanno fatta invece i 513 migranti che sono sbarcati questa mattina al porto di Catania, portati in salvo dalla nave Acquarius. Altri 220 invece sono sbarcati al molo 4 venti del porto di Palermo, tra loro nove donne incinte e dieci minori, presente anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha voluto dare il suo personale benvenuto a chi arriva in Italia alla ricerca di una nuova vita.

I salvataggi e gli sbarchi non si fermano, alla sala operativa della Guardia costiera sono giunte nuove richieste di aiuto, ma i mezzi presenti in area Sar sono tutti in viaggio verso l’Italia per portare a terra le persone che stanno sbarcando ormai quasi quotidianamente.

