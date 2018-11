contratto Assistenti Specializzati

Scadenza contratto Assistenti Specializzati, M5S: ''Disagi per lavoratori e studenti disabili''

Venerdì 30 novembre scadrà il "contratto" degli Assistenti Specializzati (all'autonomia e alla comunicazione) agli alunni disabili del Comune di Palermo. Disagi per mille lavoratori e per tanti studenti disabili.

Venerdì 30 novembre scadrà il "contratto" degli Assistenti Specializzati (all'autonomia e alla comunicazione) agli alunni disabili del Comune di Palermo.

“Il servizio andrebbe garantito per legge per l'intero anno scolastico, invece il Comune ha stipulato contratti con scadenza al 30 novembre 2018 per l’anno scolastico 2018/2019. Le somme stanziate sono insufficienti, ma purtroppo la politica continua a fare economia sulle categorie più fragili”. Lo denuncia il consigliere comunale Viviana Lo Monaco del Movimento 5 Stelle.

“Stando a quanto stabilito dal Comune, per proseguire il servizio, circa mille lavoratori dovranno recarsi nuovamente presso gli uffici dell’assessorato alla scuola per pura formalità, formalità che costerà giorni di convocazioni e per alcuni alunni attese per riavere nuovamente il proprio operatore - spiega la Lo Monaco - La proposta del M5S per snellire e velocizzare tale procedura è che il Comune invii copia dell’atto già stipulato alle scuole dove gli operatori lavorano e dove, con molta più velocità, potranno firmare il documento".

"E mentre il Comune perde tempo - conclude il portavoce del M5S - ad andarci di mezzo sono lavoratori e disabili. Non vorremmo che questo sia solo un modo per prendere tempo e accantonare le somme da destinate alla continuità del servizio”.

