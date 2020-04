inseguimento

Scappa da un posto di blocco e viene inseguito *VIDEO*

E' nato un inseguimento che si è concluso in via Ammiraglio Rizzo.

Ha forzato un posto di blocco della polizia in via Crispi a Palermo, pare perché non aveva l'assicurazione per l’auto. E’ nato un inseguimento che si è concluso in via Ammiraglio Rizzo. Almeno otto volanti sono state impegnate nell’operazione.

Una volta bloccato l’automobilista palermitano, T.G., 54 anni, pregiudicato, è stato portato alla Polmare per tutti gli accertamenti. Alla fine dei controlli è stato arrestato dall'ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico e dagli uffici Frontiera per resistenza e per avere cercato di speronare le auto della polizia. Domani è prevista la direttissima.





