Scattano licenziamenti all'hotel delle Palme

Dopo gli annunciati lavori di ristrutturazione all'Hotel delle Palme di Palermo scattano i primi licenziamenti.

Pubblicata il: 12/02/2019

Dopo gli annunciati lavori di ristrutturazione all'Hotel delle Palme di Palermo scattano i primi licenziamenti. La Nuove Tecnologie s.r.l., società che opera nel settore delle pulizie e del facchinaggio ai piani in diverse strutture alberghiere siciliane, ha infatti comunicato la volontà di porre fine al rapporto di lavoro di 9 dei suoi dipendenti.

Nella comunicazione, inviata anche alle organizzazioni sindacali, la società spiega che la decisione è legata alla repentina diminuzione di attività nella città di Palermo legata anche alla riqualificazione della struttura alberghiera decisa dalla nuova società acquirente, la Zyz srl, e che richiederà almeno due anni di lavori.

"Una procedura che purtroppo ci aspettavamo di ricevere dopo la recente comunicazione di chiusura per riqualificazione del Grand Hotel et des Palmes di Palermo per un periodo non inferiore ai 24 mesi", commenta Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia.

Nella comunicazione inviata ai sindacati, la società Nuove Tecnologie rende nota l'impossibilità di trasferire totalmente o parzialmente i 9 lavoratori presso altre strutture poiché nessuna di queste sarebbe nelle condizioni di assorbire ulteriore personale.

"Abbiamo già provveduto a richiedere un incontro all'azienda per entrare nel merito della questione - conclude la Sindacalista - Già in settimana è previsto il secondo incontro con la Zyz srl, nel corso del quale chiederemo garanzia occupazionale anche per questi lavoratori e per le loro famiglie".

