di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 20:37:24 Letto 1665 volte

PALERMO. Scena di guerriglia urbana questo pomeriggio in viale Regione Siciliana. Artefici di questa attimi di agitazione un gruppo di palermitani che ha atteso il passaggio dei tifosi del Catania diretti verso Trapani per assistere alla partita di stasera.

Tutto ha avuto inizio alla rotonda di via Oreto dove alcuni ultras hanno lanciato fumogeni e petardi contro il serpentone formato da pullman, auto e mini van, dei catanesi ma la polizia però ha messo in fuga i palermitani.

In via Pitrè i supporter del Catania sono scesi dai mezzi, per rispondere agli attacchi subiti lanciando petardi e fumogeni.

In viale Lazio i supporter catanesi sono scesi da auto e pullman riprendendo il lancio di bombe carta, petardi e fumogeni. Dopo le 19 la polizia è riuscita a portare i tifosi in autostrada in direzione Trapani.

