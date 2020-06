vittima sul lavoro

Schiacciato dal suo trattore, muore imprenditore agricolo nel palermitano

Imprenditore agricolo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto i cingoli del trattore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2020 - 14:21:30 Letto 342 volte

Un’ennesima vittima sul lavoro. Un imprenditore agricolo di 49 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto i cingoli del trattore mentre cercava di riparare il mezzo, è accaduto nel palermitano, nelle campagne al confine con San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani.

"L’Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’imprenditore - e ribasce - occorre fare di più per prevenire ulteriori tragedie potenziando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori in particolare nei settori esposti ad un rischio maggiore. E’ necessario adottare misure urgenti e avviare una efficace riforma in materia di sicurezza sul lavoro per arrestare questa strage inammissibile. L’UGL è in tour con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema delle morti bianche.” Lo ha dichiarato Giuseppe Messina, Segretario UGL Sicilia.

