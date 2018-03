Morto

Schianto tra scooter e auto all'Uditore, 61enne muore dopo una settimana di agonia

Era rimasto coinvolto in un incidente, andandosi ha schiantare contro un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter

Non ce l'ha fatta, Guglielmo Pizzuto, 61 anni, è morto dopo una settimana di agonia al trauma center di Villa Sofia.

L'uomo era ricoverato dal 14 marzo, giorno dove era rimasto coinvolto in un incidente, andandosi ha schiantare contro un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter in via Gian Lorenzo Bernini, all'Uditore.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ma dopo una settimana improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate.

La spoglie di Pizzuto sono state trasferite nella camera mortuaria di Villa Sofia, dove sarà a disposizione del medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo, solo dopo la salma sarà consegnata ai familiari per i funerali.

