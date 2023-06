opposizione Governo

Schlein: ''Servono sinergie, opposizioni trovino intese, unirci è un dovere morale''

Elly Schlein, ha sottolineato che soprattutto sul piano della sanità ''si può lavorare con le altre forze d'opposizione''.

Dopo le sconfitte subite dal Pd, "servono sinergie". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano Domani la segretaria del partito, Elly Schlein, sottolineando che soprattutto sul piano della sanità "si può lavorare con le altre forze d'opposizione".

Anche sull'attuazione del Pnrr "ci può essere una forte convergenza, sugli investimenti al Sud, in quelli nell'economia sociale e della cura. Di tutte queste cose, ce n'è una su cui le altre forze non sono d'accordo? No. Allora è un dovere morale verso l'Italia costruire una alternativa alla destra. Partendo non dalle differenze, ma dalle cose che abbiamo in comune".

