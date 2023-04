Pnrr

Schlein sul Pnrr: ''Dobbiamo cogliere l'opportunità, Governo rischia di farci perdere appuntamento storico''

Elly Schlein è tornata a parlare del Pnrr.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2023 - 12:59:31 Letto 995 volte

"Dobbiamo cogliere l'opportunità dei fondi europei che le Regioni si sforzano di riuscire a trasformare in favore dei nostri territori. Il governo sta rischiando di farci perdere l'appuntamento storico del Pnrr", ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, per poi aggiungere: "Noi ci opporremo e presidieremo anche il Parlamento perché ci dicano quale è lo stato di attuazione, che progetti stanno modificando, quanti altri ritardi dovremmo vedere prima che quelle risorse si trasformino in nuovo lavoro di qualità e in nuova buona impresa".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Schlein

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!