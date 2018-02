cani randagi

Sciacca, 30 cani randagi avvelenati: minacce al sindaco

La foto dei cani randagi senza vita a Sciacca ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione in tutta Italia.

La foto dei cani randagi senza vita a Sciacca ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione in tutta Italia. Nel giro di poche ore, il numero di cani probabilmente avvelenati si è avvicinato alla trentina. L’indignazione ha finito per investire il sindaco della città, Francesca Valenti, che ha iniziato a ricevere centinaia di insulti e minacce sulla sua pagina Facebook, e ha reagito denunciando gli utenti responsabili.

"A Sciacca - spiega la sindaca a Tgcom24 - c'è un problema evidente coi cani randagi, ma c'è da anni, mentre la giunta attuale si è insediata solo a luglio 2017. È un problema igienico-sanitario e di sicurezza: proprio qualche settimana fa, mi sono rivolta alla Prefettura, e di recente abbiamo sollecitato la Asl che dovrà occuparsi delle sterilizzazioni". "Il Comune - continua Valenti - ha già in bilancio una spesa di 300mila euro per portare e mantenere i randagi nei rifugi. A Sciacca manca un rifugio pubblico, quindi dobbiamo ricorrere all'unica struttura privata in città, e a quelli nei comuni vicini, che però spesso sono già al completo. Siamo al lavoro per la creazione di un rifugio comunale".

Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che sulla sua pagina Facebook ha preannunciato l'intenzione della regione di costituirsi parte civile, nei procedimenti giudiziari che saranno avviati in caso di individuazione dei responsabili. "Servono iniziative, anche legislative, immediate e risolutive", ha aggiunto, e ha detto di aver fissato un incontro per la prossima settimana con autorità veterinarie e associazioni di volontariato.

