Sciopero Cgil e Uil

Sciopero 17 novembre, Landini: ''Sui trasporti valuteremo per non mettere in difficoltà i lavoratori''

Maurizio Landini chiarisce, ''quando si arriva a un atto di prescrizione le eventuali sanzioni non riguardano solo le organizzazioni sindacali ma possono riguardare anche il singolo lavoratore''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/11/2023 - 09:53:57 Letto 729 volte

"Per quello che ci riguarda è confermato lo sciopero: possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati". A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il quale però sottolinea che "per quello che riguarda il settore dei trasporti, dovremo vedere adesso concretamente quelli che sono i provvedimenti e valutare sostanzialmente che cosa fare, senza voler mettere in difficoltà i lavoratori".

Infatti, chiarisce, "quando si arriva a un atto di prescrizione le eventuali sanzioni non riguardano solo le organizzazioni sindacali ma possono riguardare anche il singolo lavoratore".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Cgil

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!