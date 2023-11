Sciopero Cgil-Uil

Sciopero Cgil-Uil, oggi prosegue la protesta in Sicilia

Questa volta a incrociare le braccia per 8 ore saranno le lavoratrici e i lavoratori della Sicilia, tranne coloro che hanno già scioperato il 17 novembre.

Lunedì 20 novembre sarà la seconda delle cinque giornate di scioperi proclamate da Uil e Cgil.

Questa volta a incrociare le braccia per 8 ore saranno le lavoratrici e i lavoratori della Sicilia, tranne coloro che hanno già scioperato il 17 novembre. A Siracusa è prevista la manifestazione con corteo e la conclusione è affidata al segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

I sindacati spiegano che restano identiche le ragioni della mobilitazione, pensata "per rivendicare politiche che fermino il costante impoverimento dei redditi da lavoro e pensioni, che garantiscano la sicurezza, che contrastino la desertificazione industriale, che riducano le diseguaglianze, che puntino allo sviluppo del territorio. Tutte questioni che accomunano le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati e i giovani italiani e che proprio in Sicilia, appaiono particolarmente accentuate dall'assenza di politiche per la ripresa del Mezzogiorno".

Come è noto, la mobilitazione generale proseguirà nellegiornate del 24 novembre per le regioni del Nord, del 27novembre per la Sardegna, e dell'1 dicembre per le regioni delSud.

