Sciopero dei lavoratori dell'Eds: ''In attesa dello stipendio da febbraio''

Hanno incrociato le braccia circa 140 lavoratori impegnati nei cantieri del passante ferroviario di Palermo.

Hanno incrociato le braccia circa 140 lavoratori impegnati nei cantieri del passante ferroviario di Palermo e nella manutenzione Rfi di Agrigento.

“A Palermo – dichiara Francesco Foti, Fiom Cgil Palermo - si sono astenuti per quattro ore, alla fine di ogni turno di lavoro, i lavoratori dei cantieri di Cardillo, Carini, Isola delle Femmine, perché fino a oggi non è arrivato lo stipendio di febbraio nonostante le nostre richieste di conoscere i motivi della mancata retribuzione. Dall'azienda non è arrivata nessuna risposta. I lavoratori, in assenza di novità, proseguiranno la loro forma di protesta”.

Lo sciopero coinvolge anche i lavoratori di Eds impegnati in Italia nella banda larga.

