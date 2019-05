Radio Radicale

Sciopero della fame per sostenere Radio Radicale

Sinistra Comune sostiene il Comitato esistono i diritti. Da oltre otto giorni sciopero della fame per difendere la pluralità dell'informazione.

15/05/2019

"Continua la battaglia di numerosi attivisti palermitani per salvare Radio Radicale. Il comitato Esistono i diritti ha iniziato ieri lo sciopero della fame a staffetta per fare sospendere il digiuno al suo presidente Gaetano D'Amico, cominciato più di otto giorni fa, con Rita Basso, Nella Boschetti, Marco Feo, Annalinda Cordaro, Giuseppe Brancatelli, Fausto Melluso - consigliere di Sinistra Comune in sciopero della fame da oggi -, Giulio Cusumano, Alberto Mangano e Rosario Arcoleo. Dopo la mozione votata dal consiglio comunale di Palermo e all’unanimità anche dall’Assemblea Regionale Siciliana, continuano le forme di protestare e le iniziative a difesa della pluralità dell'informazione.

Una battaglia di democrazia e di libertà per trovare una soluzione al rinnovo della convenzione con la storica radio, che rischia di chiudere i battenti."

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno.

