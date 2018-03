sciopero

Giovedì 8 marzo è stato indetto uno sciopero generale dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati.

Giovedì 8 marzo è stato indetto uno sciopero generale dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Ecco nel dettaglio tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell'8 marzo.

Trasporto ferroviario

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aderisce allo sciopero dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di giovedì 08 marzo 2018. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Sarà inoltre garantito il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il servizio Leonardo Express o con autobus sostitutivi. E' possibile consultare il programma di circolazione (e relative modifiche) dei treni a lunga percorrenza sul sito trenitalia.com.

Anche Italo parteciperà allo sciopero nazionale e, al fine di diminuire i disagi per i viaggiatori, ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti. Durante lo sciopero il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Verranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia 6.00 - 9.00 / 18.00 - 21.00 e viaggeranno i treni inseriti nella lista dei ''Servizi Minimi Garantiti' disponibile sul sito trenord.it. I collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona", in caso di non effettuazione dei treni, saranno sostituiti da autobus Point-to-Point (Senza fermate intermedie).

Trasporto pubblico locale

ATAC: Il servizio sarà comunque assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra il 7 e l'8 marzo non garantito il servizio delle linee notturne e della linea 913. Tutte le informazioni sullo stato del servizio della rete Atac saranno disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac.

Trasporto aereo

Il giorno 8 marzo - comunica l'Enav in una nota - è previsto uno sciopero nazionale dalle 13 alle 17 indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. È inoltre previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali Ugl-Ta e Unica. L'Ente assicura che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente. Sul sito dell'Enac è possibile consultare l'elenco dei voli garantiti l'8 marzo. Inoltre durante lo sciopero - riferisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

