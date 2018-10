sciopero

Sciopero generale, Palermo si ferma per diverse ore *VIDEO*

Lo sciopero generale ha creato disagi, dai trasporti alla scuola passando per la sanità e le poste. Un venerdì nero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 12:23:16 Letto 446 volte

Un venerdì nero. Da nord a sud, lo sciopero generale ha creato disagi anche in Sicilia. Dai trasporti alla scuola passando per la sanità e le poste, questo 26 ottobre ha paralizzato anche la nostra regione a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati che durerà, in alcuni casi, anche 24 ore.

Lo sciopero generale è stato indetto per protestare, tra l'altro, contro le misure governative, il peggioramento delle condizioni lavorative, la riduzione del sistema di protezione sociale e la piena fruizione dei diritti sociali e sanitari, per l'Istruzione pubblica e contro la legge 107/2015 per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e a favore di investimenti pubblici per ambiente e lavoro.

A Palermo, un corteo ha attraversato alcune strade principali del capoluogo siciliano, ma non tutti hanno incrociato le braccia, gli autobus hanno circolato anche se a mezzo servizio.

Traffico comunque in tilt nella zona centrale del capoluogo, così come a Catania e le altre città siciliane.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!