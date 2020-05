Sciopero Ansa

Sciopero giornalisti Ansa, Orlando: ''Simbolo di grave crisi del sistema editoriale''

I giornalisti dell'Ansa hanno indetto un sciopero iniziato ieri e fino alle ore 7 del 17 maggio.

16/05/2020

"Lo sciopero proclamato dal Comitato di Redazione dell'ANSA è davvero emblematico. La principale agenzia giornalistica italiana che "interrompe le trasmissioni" per 48 è il simbolo di una crisi gravissima dell'intero sistema dell'editoria. Una crisi che non può essere pagata soltanto, né soprattutto, dai giornalisti che di quel settore sono l'anima. Queste ultime settimane hanno confermato quanto l'informazione giornalistica ed il pluralismo delle voci giornalistiche siano essenziali per combattere ogni forma di disinformazione, sia essa in buona o cattiva fede. Al Governo nazionale non posso non chiedere, anche come rappresentante dei Sindaci siciliani, di avviare subito un tavolo nazionale che affronti in modo organico la crisi di questo settore strategico per il paese al pari, se non più di tanti altri".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando commentando lo sciopero indetto dall'assemblea dei giornalisti dell'ANSA iniziato ieri e fino alle ore 7 del 17 maggio.

