Scippa borsa ad anziana e tenta la fuga in autobus: arrestato

La Polizia di Stato individua ed arresta l’autore di una rapina ad un'anziana passante.

23/09/2019

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Trifirò Carmelo, 37enne pluripregiudicato del “Villaggio S.Rosalia” responsabile del reato di rapina.

Intorno a mezzogiorno dello scorso sabato, Trifirò ha “puntato” un’anziana passante in via Pipitone Federico, l’ha affrontata alle spalle e le ha sottratto la borsa contente 65,00 euro e documenti personali. E’ fuggito a piedi, inseguito per un breve tratto dalla vittima, le cui urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni esercenti di zona, che l’hanno soccorsa ed hanno fatto partire l’allerta.

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono immediatamente giunte nella zona e, strategicamente, si sono dislocate lungo le possibili vie di fuga del malvivente. Una, in particolare ha presidiato piazza Matteo Maria Boiardo, importante snodo di zona per numerosi mezzi di viabilità pubblica, metropolitana, tram ed autobus compresi. Gli agenti hanno ritenuto proficuo ispezionare l’interno di un autobus fermo al capoliea: lì, seduto in fondo della vettura, hanno individuato Trifirò, noto malvivente, per altro sudato ed agitato senza alcun apparente motivo.

Trifirò corrispondeva alla descrizione del rapinatore fatta dalla vittima; è stato, quindi, fatto scendere e sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenirgli addosso la cifra sottratta alla donna, corrispondente anche per taglio di banconote.

Dentro un cestino della zona, gli agenti hanno poco dopo ritrovato anche il borsello dell’anziana cittadina, contenente documenti ed effetti personali.

Trifirò, che risultava per altro già sottoposto alla misura dell’Obbligo di Presentazione alla P.G. e gravato da un Avviso Orale del Questore, è stato tratto in arresto e si trova attualmente recluso presso la Casa Circondariale “Lorusso”. Il maltolto, sia il denaro che la borsa ed il suo contenuto, è già stato restituito alla vittima.

