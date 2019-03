scommesse abusive

Scommesse e slot abusive in un bar di Bagheria: scatta multa da 20mila euro

Controlli amministrativi finalizzati al contrasto della raccolta illecita delle scommesse.

Nei giorni scorsi, nella città di Bagheria, si è svolto un servizio di controllo integrato del territorio finalizzato al contrasto della raccolta illecita delle scommesse, fenomeno che, anche nel grosso centro alle porte di Palermo, vive una fase di crescita.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato e che ha visto schierate sul campo pattuglie del Commissariato di P.S. “Bagheria” e del Reparto Prevenzione Crimine, si è avvalso della partecipazione anche di militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bagheria e di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’attenzione del personale impegnato nei controlli è stata attirata dall’illecita attività svolta all’interno di un Bar nei pressi di via Città di Palermo, dove è stata riscontrata la massiccia presenza di avventori/scommettitori e di alcuni minorenni. Le irregolarità accertate sono, sia di natura amministrativa che penale: all’interno del Bar si è infatti registrata la presenza di Slot, ma l’esercizio è risultato “attivo” anche sul fronte della raccolte scommesse per un noto Bookmaker straniero.

Si è, quindi, proceduto sulla doppia direttrice, penale ed amministrativa: a redigere una informativa di reato nei confronti del titolare ed al sequestro di 24 ricevute di giocate effettuate, dal punto di vista penale e con la notifica di sanzioni per un ammontare superiore ai ventimila euro per l’assenza di licenza per la raccolta scommesse, dal punto di vista amministrativo.

