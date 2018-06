controlli

Scommesse illecite alla Noce, cibo e bevande non autorizzati in pieno centro: sequestri e sanzioni

Sequestrati due internet point in via Malaspina e in piazza Noce, e il pub del centro storico ''Caffé degli Aragonesi''

06/06/2018

Continuano i controlli della polizia di Stato di Palermo sulle attività commerciali illecite in città, con particolare attenzione al fenomeno delle scommesse non autorizzate, e al rispetto delle regole da parte dei locali della movida palermitana.

Il primo sequestro ai danni di un internet point in via Malaspina, dove gli agenti hanno accertato che si effettuava la raccolta di scommesse non autorizzate, evadendo quindi il fisco. Il titolare, già denunciato in passato, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria con il sequestro preventivo dell’immobile e di tutta l’attrezzatura che si trovava all’interno del locale.

L’altro internet point, con insegna “Betaland”, è stato trovato in piazza Noce. Gli agenti sono riusciti ad accertare che anche in questo locale si effettuavano scommesse ed anche in questo caso, in assenza di autorizzazione necessaria allo svolgimento di tale attività. Segnalazione all’Autorità giudiziaria e sequestro di immobile e strumentazione informatica anche per i gestori della seconda attività.

Infine, nel corso dei servizi è stato sequestrato un pub in piazza Aragona, il "Caffé degli Aragonesi": in questo caso, il titolare aveva avviato l’attività di somministrazione di cibo e bevande senza alcuna licenza. Dopo alcuni sopralluoghi ed accertamenti, i poliziotti hanno effettuato un accesso ispettivo e scoperto che l’attività era priva di licenza. A conclusione del controllo, il locale è stato posto sotto sequestro e il titolare è stato sanzionato per 5.000 euro.

