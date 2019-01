caso Maiorana

Scomparsa Maiorana, chiesta l'archiviazione

La Procura di Palermo chiede l'archiviazione del caso Maiorana, gli imprenditori, padre e figlio, scomparsi il 3 agosto del 2007.

La Procura di Palermo chiede l'archiviazione del caso Maiorana, gli imprenditori, padre e figlio, scomparsi il 3 agosto del 2007, a due anni e mezzo da quella che sembrava una svolta nell’inchiesta. Gli inquirenti ritengono di non avere gli elementi sufficienti per sostenere l’accusa di omicidio a carico del noto costruttore Francesco Paolo Alamia, ritenuto «socio e prestanome» dell’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, lambito da diverse indagini da cui è però sempre uscito pulito, e di Giuseppe Di Maggio, di Torretta, titolare di una piccola ditta di movimento terra, nonché figlio di Lorenzo Di Maggio, finito in cella per mafia.

