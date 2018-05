scomparsi

Scomparsi da Caccamo, convalidato il fermo per Guzzardo

Il Gip di Termini Imerese ha convalidato il fermo di Giovanni Guzzardo, accusato dell'omicidio di Santo Alario.

Il Gip di Termini Imerese ha convalidato il fermo di Giovanni Guzzardo, l'uomo fermato nella notte tra giovedì e venerdì in un casolare a Montemaggiore Belsito e accusato dell'omicidio di Santo Alario, con cui si era allontanato alcuni mesi fa. I due, partiti in auto da Capaci verso Caccamo, erano spariti il 7 febbraio scorso. Difeso dall'avvocato Francesco Caratozzolo, davanti al Gip l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Dopo essersi allontanati in auto, dei due non si era saputo più nulla; le uniche prove del viaggio in automobile erano i video mandati da Alario alla compagna su WhatsApp, che ritraevano i due mentre si aggiravano nel territorio di Ventimiglia di Sicilia; "Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico", diceva Alario alla donna. L'auto era stata poi ritrovata nella zona della Diga Rosamarina.

Da allora tutto era rimasto in silenzio, nonostante gli appelli della famiglia Alario e le forti preoccupazioni della madre per lo strano atteggiamento dell'uomo, fino a quando le indagini non hanno portato alla tragica svolta: Guzzardo è stato ritrovato e arrestato nelle campagne di Termini Imerese, con l'accusa di aver ucciso Alario.

