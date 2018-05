sparizione e omicidio

Scomparsi da Capaci, dopo tre mesi trovato e arrestato uno dei due: avrebbe ucciso l'altro

Dei due uomini si erano perse le tracce il 7 febbraio scorso

Tragico epilogo dopo la sparizione di due uomini da Capaci tre mesi fa. Il 7 febbraio scorso Giovanni Guzzardo, 46 anni di Caccamo, e Santo Alario, 42 anni di Carini, erano scomparsi dopo essersi incontrati al bar di Guzzardo a Capaci, nel quale Alario era impiegato come suo dipendente. Adesso le indagini porterebbero all'omicidio di Alario ad opera di Guzzardo.

Dopo essersi allontanati in auto, dei due non si era saputo più nulla; le uniche prove del viaggio in automobile erano i video mandati da Alario alla compagna su WhatsApp, che ritraevano i due mentre si aggiravano nel territorio di Ventimiglia di Sicilia; "Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico", diceva Alario alla donna. L'auto era stata poi ritrovata nella zona della Diga Rosamarina.

Da allora tutto era rimasto in silenzio, nonostante gli appelli della famiglia Alario e le forti preoccupazioni della madre per lo strano atteggiamento dell'uomo, fino a quando le indagini non hanno portato alla tragica svolta: Guzzardo è stato ritrovato e arrestato nelle campagne di Termini Imerese, con l'accusa di aver ucciso Alario.

