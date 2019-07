giovane Scomparso

Scomparso a Terrasini un giovane 19enne

Non si hanno più notizie dallo scorso venerdì. L'ultima volta è stato avvistato a Catania.

16/07/2019

Scomparso nel nulla da quattro giorni. Sono ore di angoscia per i familiari di Ottavio Trentacoste, 19 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso venerdì. Il giovane, cardiopatico, vive a Terrasini con i genitori. L'ultima volta è stato avvistato a Catania, dove si trovava per una visita specialistica al cuore. Dopo è salito a bordo di un treno diretto a Taormina. Da quel momento nessuna traccia. I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e lanciato un appello su Facebook per aiutarli a ritrovare il giovane. “Chiunque avesse notizie utili si rivolga alle forze dell'ordine” - scrivono sui social.



Ottavio Trentacoste lavora con il padre nell'azienda di famiglia. Il papà è un imprenditore molto noto in paese. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa, ma le indagini, in questi casi, risultano molto complesse e articolate.

