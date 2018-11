Scomunicato don Minutella, si era scagliato contro il Vaticano

Era nell’aria e adesso e’ ufficiale: scomunicato don Alessandro Maria Minutella, il prete che aveva creato la comunità Piccola Nazareth a Carini e si era scagliato contro la chiesa di Papa Francesco e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Il prete palermitano ha sempre attaccato il Vaticano sostenendo che si dovesse ritornare alla tradizione della dottrina contro la Chiesa di Bergoglio a suo dire corrotta e deviante dalla purezza della dottrina.

La notizia della scomunica è stata data dal cancelliere arcivescovile don Vincenzo Talluto.

«Oggi - si legge in una nota dell’Arcidiocesi - è stato notificato a don Alessandro Maria Minutella il Decreto del 15 agosto 2018 con cui l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice dichiara le scomuniche latae sententiae, in cui lo stesso sacerdote è incorso per il delitto di eresia e per il delitto di scisma, come previsto dalla legge canonica con tutte le conseguenze derivanti dallo stesso provvedimento».