Scontro con l'auto della polizia, traffico in tilt al porto

Scontro tra 3 auto e una volante della polizia questa mattina prima delle 7 a Palermo.

Scontro tra 3 auto e una volante della polizia questa mattina prima delle 7 a Palermo. L'impatto è avvenuto nei pressi del porto in via Francesco Crispi altezza del molo Santa Lucia in direzione di via Montepellegrino.

Il bilancio è di quattro feriti non gravi che sono stati trasportati a bordo di 4 ambulanze all'ospedale Civico e al Buccheri La Ferla. In ospedale anche due agenti. In zona il traffico è andato in tilt. Tante le persone incolonnate che non capiscono cosa stia esattamente accadendo.

Gli agenti della polizia municipale dell'infortunistica stradale stanno effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti a bordo di un'altra pattuglia stanno cercando di far defluire il traffico in zona.

