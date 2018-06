discarica abusiva

Scoperta discarica abusiva di rifiuti speciali a Cerda: denunciati padre e figlio

Gli agenti della polizia ferroviaria del commissariato di Termini Imerese hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi a Cerda.

Pubblicata il: 09/06/2018

Gli agenti della polizia ferroviaria del commissariato di Termini Imerese hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi a Cerda, in contrada Vignazza. Due uomini, padre e figlio, in un'area di 5 mila metri quadri avevano stoccato motori di auto, pneumatici e altre parti di veicoli. I due sono stati denunciati.

Il materiale è stato rinvenuto in immobili, capannoni abusivi e su una vasta parte di terreno nudo, senza alcun rispetto delle normative ambientali. Inoltre, i due uomini, I.P.E e I.G., esercitavano anche un’attività di rivendita di autovetture multimarche, anch’essa senza alcun tipo di autorizzazione.

La polizia ferroviaria ha quindi contestato ai due il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, denunciandoli in stato di libertà. Inoltre, vista la gravità dei fatti, l’intera area è stata sequestrata per scongiurare che il reato ambientale potesse portare ad ulteriori conseguenze ed è stata riaffidata in custodia giudiziale allo stesso proprietario.

