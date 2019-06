piantagione indoor

Scoperta una piantagione indoor a Torretta: arrestati coniugi 57enni

Arrestati coniugi 57enni, con l'accusa di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della compagnia San Lorenzo, hanno arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, i coniugi Lo Bianco Matteo e Cintura Maria, palermitani classe 1962.

I militari dell’Arma, durante un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, transitando a Torretta, in località pian dell’Occhio, hanno notato un insolito via vai da una strada di accesso ad un terreno, ed hanno verificato che i due coniugi entravano all’interno di un’abitazione isolata. I militari, una volta raggiunta l’abitazione, entrati all’interno della stessa, accortisi del pungente odore di sostanza stupefacente, procedevano a perquisizione e scoprivano che i coniugi avevano allestito una piantagione indoor, munita di materiale fertilizzante e completa di lampade, reattori, impianti di condizionamento ed aspirazione, tutto collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società E-Distribuzione intervenuti sul posto.

Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate 132 piante di cannabis indica, già in stato di essicazione, dell’altezza di circa un metro e mezzo.

Lo stupefacente è stato campionato dai carabinieri del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del reparto operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.

Contestualmente venivano deferiti all’autorità giudiziaria, il figlio 19enne per furto di energia elettrica e la figlia 29enne, per detenzione abusiva di munizioni, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare, venivano rinvenute 25 cartucce calibro 12 detenute abusivamente e subito sequestrate.

La coppia a seguito di convalida dell’arresto è stato sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

