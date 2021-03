variante inglese

Scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia

Primo caso in Italia di variante inglese del Covid identificata in un gatto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2021 - 15:19:31 Letto 386 volte

Primo caso in Italia di variante inglese del Covid identificata in un gatto. I laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) hanno identificato il primo caso di variante inglese di Sars -CoV-2 (lineage B.1.1.7) in un gatto maschio castrato di razza europea. E' la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di un gatto di otto anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori nel gatto sono comparsi una decina di giorni dopo l’insorgenza della malattia e dall’isolamento domiciliare dei suoi conviventi. Il gatto, come i suoi proprietari, ora sono in via di guarigione. A darne notizia una nota la Regione Piemonte.

All'identificazione, spiega la nota della Regione, si è arrivati a seguito del tempestivo intervento del Servizio Veterinario della Asl di Novara, che ha seguito con scrupolo le linee guida del ministro della Salute, inviando i campioni del test all’Izsplv dove è stata diagnosticata la positività al Covid-19, e dove, a seguito di ulteriori accertamenti, è stata riscontrata la presenza della variante inglese.

Ora l'istituto sta lavorando all’approfondimento del caso in stretta connessione con la Regione Piemonte e il ministero della Salute.

Sul piano della gestione sanitaria degli animali di pazienti infetti, la raccomandazione generale è di adottare comportamenti utili a ridurre quanto più possibile l'esposizione degli animali al contagio, evitando, ad esempio, i contatti ravvicinati con il paziente, così come si richiede agli altri membri del nucleo familiare.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!