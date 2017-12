sequestri

Scoperti droga, una pistola e un motorino durante un'esercitazione

Alcuni Agenti della Squadra Cinofili dell’Upgsp hanno trovato un panetto da un chilogrammo di hashish, una pistola Beretta semiautomatica calibro 9 con munizioni e un ciclomotore di provenienza furtiva.

Il sequestro è stato eseguito nell’ambito di una esercitazione programmata. È stato il cane antidroga a segnalare al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente all’interno di un capanno, chiaramente abusivo, adibito a garage, chiuso con un lucchetto.

Risultato vano il tentativo di individuazione dell’utilizzatore e forzato il lucchetto, gli agenti delle volanti hanno proceduto alla perquisizione. È stato lo stesso cane a puntare dritto verso un pannello in legno appoggiato ad una parete, dietro al quale è stata rinvenuta la droga, corredata da materiale per il confezionamento, la pistola e le munizioni. Nel garage c’era anche un ciclomotore che risultava da ricercare perché oggetto di furto. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario del garage.

