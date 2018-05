bancomat manomesso

Scoperto bancomat manomesso in corso Vittorio Emanuele

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2018 - 14:41:54 Letto 345 volte

Trovato un altro bancomat manomesso in corso Vittorio Emanuele. Ad accorgersi dell’anomalia sono stati gli agenti della polizia di Stato e i vigilanti della Sicurtransport, che hanno scoperto uno skimmer per copiare i danti della banda magnetica e anche una telecamerina piazzata sopra la tastiera che riprendeva i numeri del pin digitati dagli ignari clienti.

Le guardie giurate, arrivate per caricare i contanti nello sportello che si trova all’angolo con via delle Scuole, si sono rese conto che qualcuno aveva applicato uno skimmer accanto alla bocchetta dove si inserisce la carta di credito. Immediata la telefonata al sala operativa del 113 che ha inviato una volante dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) sul posto per verificare l’accaduto.

È stata richiesta l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere che potrebbero aver immortalato i malviventi che hanno installato lo skimmer. Inoltre sarà verificato se a qualcuno siano stati rubati i dati.

