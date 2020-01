caseificio abusivo

Scoperto caseificio abusivo a Godrano: sequestrati alimenti e attrezzature

Sequestrati circa 300 chili di prodotti lattiero caseari, poiché detenuti in cattivo stato di conservazione.

22/01/2020

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e quelli della Stazione di Godrano, a conclusione di un’ispezione igienico sanitaria, eseguita nell’ambito di controlli della “Filiera del latte”, hanno proceduto al controllo di un caseificio in Godrano, attivato abusivamente all’interno di alcuni locali privi dei minimali requisiti igienico sanitari. L’attività si concludeva con il sequestro penale di circa 300 kg di prodotti lattiero caseari, poiché detenuti in cattivo stato di conservazione, nonché dell’intera struttura e delle relative attrezzature per la produzione e la lavorazione dei citati alimenti.

La titolare dell’attività veniva deferita alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Termini Imerese e all’A.S.P. di Palermo.

La struttura e le attrezzature ammontano ad un valore complessivo di circa 160.000,00 euro, mentre gli alimenti ad un valore di 5.000,00 euro circa, sono stati affidati in custodia giudiziaria alla titolare.

Inoltre veniva elevata una sanzione amministrativa di 3.000,00 euro.

Fonte: Carabinieri

