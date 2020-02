caseificio abusivo

Scoperto caseificio abusivo a Marineo: sequestrati 200 chili tra latte e formaggi

All'interno sono stati rinvenuti circa 200 chili tra latte e formaggi, già pronti per la commercializzazione, tenuti in cattivo stato di conservazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2020 - 16:35:12 Letto 379 volte

Controlli dei Carabinieri di Misilmeri e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo.

In un’azienda zootecnica di Marineo, è stato scoperto un caseificio abusivo privo dei previsti requisiti igienico-sanitari. All’interno sono stati rinvenuti circa 200 chili tra latte e formaggi, già pronti per la commercializzazione, tenuti in cattivo stato di conservazione.

La titolare, R.B. 70enne, è stata deferita in stato di libertà alla procura di Termini Imerese e segnalata all’Asp di Palermo, inoltre le sono state elevate sanzioni amministrative per circa 4000 euro.

Al locale sono stati posti i sigilli, le attrezzature utilizzate per la produzione e la lavorazione degli alimenti sono state affidate in custodia giudiziale alla proprietaria dell’azienda.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!