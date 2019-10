centro scommesse abusivo

Scoperto centro scommesse abusivo: sequestro e multa da 80mila euro

Scoperto e sequestrato a Torretta un centro scommesse non autorizzato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/10/2019 - 09:16:01 Letto 385 volte

Un centro scommesse illegale è stato sequestrato a Torretta dai finanzieri della Tenenza di Carini. Durante un controllo, sono stati trovati pc e stampanti termiche, numerose ricevute di gioco e una significativa quantità di denaro.

Dall'analisi dei pc, svolta con l’ausilio dei funzionari dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli di Palermo, è emerso un collegamento diretto a piattaforme di gioco online, ed in particolare al sito del bookmaker estero www.goldw24.com, e la cronologia delle scommesse effettuate. L'esercente aveva predisposto le apparecchiature, connesse alla rete internet, per consentire ai clienti di scommettere e giocare su piattaforme di soggetti privi di titolo concessorio.

Il titolare, M.C., è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Palermo per esercizio abusivo di gioco e scommesse con vincita in denaroe gli sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 80 mila euro.

Sono stati sequestrati il locale, otto personal computer, due stampati termiche, una stampante laser, circa 1.300 euro in contanti.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!