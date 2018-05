sequestro di stupefacenti

Scoperto ennesimo minimarket degli stupefacenti nel quartiere ZEN 2 di Palermo

Pubblicata il: 19/05/2018

Ennesimo sequestro di stupefacenti operato dai Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo nel Quartiere Z.E.N. 2.

Ieri pomeriggio una pattuglia di militari della Stazione San Filippo Neri, transitando in via Rocky Marciano hanno notato alcuni giovani che rendendosi conto dell’autovettura dei carabinieri, si davano alla fuga a piedi tra i padiglioni.

Gli uomini dell’Arma insospettiti sono tornati immediatamente indietro per controllare.

Sulla tettoia di una pensilina, hanno rinvenuto e sequestrato: 69 dosi di hashish per un peso di 130 grammi, 14 dosi di marijuana per un peso di 13 grammi e 15 dosi di cocaina per un peso di 21 grammi.

Lo stupefacente è stato consegnato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) per le analisi ed i campionamenti tecnici.

Fonte: Carabinieri

