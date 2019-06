Occupazione abusiva

Scoppia incendio in una bancarella: sequestrati sei gazebo abusivi in via Oreto

La Polizia municipale ha sequestrato in via Oreto all'altezza di via Orsa Minore, sei gazebo ancorati al suolo pubblico da un venditore privo di autorizzazioni.

14/06/2019

I controlli da parte degli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica, sono scaturiti da un incendio, provocato da un corto circuito, le cui fiamme si sono propagate nei gazebo, incenerendo i pupazzi di peluches esposti in vendita.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha spento l’incendio e scongiurato ulteriori pericoli alla sicurezza pubblica.

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che il venditore sessantaduenne esponeva articoli da mare, da giardino, palloni, chincaglierie, ventilatori a piantana ed altri articoli vari, utilizzando circa 200 metri quadrati di suolo pubblico: 140 metri quadrati per l’esposizione della merce all’aperto e circa 60 metri quadrati di suolo pubblico occupato da sei gazebo abusivi ancorati al suolo.

Per la mancanza di autorizzazioni si è quindi proceduto al sequestro penale dei gazebo.

Fonte: Polizia Municipale

