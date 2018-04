furto

Scovato deposito di merce rubata in via Alloro: denunciato un 47enne

I Carabinieri della Stazione Piazza Marina, hanno trovato un locale dove era custodito materiale vario di provenienza furtiva.

I Carabinieri della Stazione Piazza Marina, hanno trovato, in vicolo Della Neve All’alloro, un locale dove era custodito materiale vario di provenienza furtiva, tra cui tablet, biciclette ed elettrodomestici di vario genere.

Dopo gli accertamenti è stato denunciato l’affittuario di quel locale, D.C. g., 47enne palermitano, che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione.

La merce è in parte custodita presso i locali del Comando ed in parte affidata in custodia ad una ditta convenzionata. “Chiunque riconoscesse dalla descrizione o dalla foto i propri oggetti può rivolgersi ai carabinieri della stazione di piazza marina”, fanno sapere i carabinieri.

Ecco l’elenco della merce rubata:

-una bicicletta da passeggio da uomo di colore nero marca Clodia;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco con inserti rossi e neri marca Cosentino;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Bergamont;

-una biciletta di colore nero con inserti gialli marca Cinzia;

-una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Commencal;

-una bici elettrica di colore nero;

-una bici elettrica di colore grigio marca Zenit;

-una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Svr Xtrail;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Gatto;

-una biciletta da bambino tipo mountain bike di colore verde con inserti neri marca replica Daitona Regina;

-un generatore di corrente a gasolio;

-un tagliapiastrelle di colore blu;

-un’affettatrice marca elettrolux;

-due climatizzatori compresivi di motore marca Samsung;

-un frigorifero marca Sital;

-una lavatrice marca Whirlpool;

-una cucina a gas di colore marrone marca Indesit comprensiva di forno e porta bombole;

-una piallatrice di colore verde marca Tecnopower;

-una cassetta porta attrezzi di colore nero e rosso marca Wurth.

-un cellulare marca Samsung di colore bianco;

-un cellulare marca Huawei di colore nero;

-un cellulare marca Huawei di colore bianco;

-un tablet di colore bianco marca Mediacom.

