scuola

Scuola, 7 scuole siciliane su 10 non sono a norma

Il 60% degli edifici scolastici in Sicilia non è in regola con le certificazioni antisismiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2018 - 20:56:37 Letto 346 volte

Il 60% degli edifici scolastici in Sicilia, ovvero 2.614 su 4.358, non è in regola con le certificazioni antisismiche, mentre il 70% (3.050) non ha l'agibilità. I dati emergono dall'anagrafe degli edifici scolastici completata dalla Regione siciliana e rivelati dall'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci.

"Pensiamo di mettere in campo nei prossimi mesi 272 milioni di euro per gli interventi di edilizia scolastica" ha annunciato Musumeci. Si tratta di 82,57 mln di risorse del Po-Fesr e di 190 mln di fondi dello Stato. Musumeci ha spiegato che gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici con l'adeguamento anti sismico, per l'ottenimento della certificazione di agibilità, per l'ampliamento e la costruzione di edifici, per la rimozione delle barriere architettoniche e dei residui di amianto, per le opere di antincendio.

Il contributo massimo per ogni istituto è di 50mila euro per il primo ciclo di istruzione e 70mila per il secondo. Sono previsti 40 giorni di tempo per presentare i progetti che dovranno essere inoltrati per via telematica, dal 9 maggio al 20 di giugno. Il piano sarà elaborato dall'assessorato e poi trasmesso a Roma: la Regione avrà 120 giorni per formulare la graduatoria. L'obiettivo è di far partire i primi lavori entro la fine del 2019. Musumeci esprime "soddisfazione perché l'impegno che abbiamo assunto di questa legislatura lo stiamo mantenendo: il nostro obiettivo era accelerare la spesa, sostenere le imprese che rimangono gli unici protagonisti di crescita del nostro territori".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!