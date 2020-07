Scuola

Scuola: a Palermo manifestano assistenti igienico-personale. A rischio posti di lavoro di figure che si occupano di disabili

Manifestazione a Palermo degli assistenti igienico-personale, davanti all'Assessorato regionale alla Famiglia.

27/07/2020

Manifestazione a Palermo degli assistenti igienico-personale, davanti all'Assessorato regionale alla Famiglia, organizzata dai sindacati Slai Cobas-Fiadel Messina-Sgb. Secondo le organizzazioni sindacali, "in Sicilia le Regione, enti locali, ufficio scolastico regionale vorrebbero mettere in atto un vero e proprio scempio sociale colpendo migliaia di assistenti igienico-personale agli studenti disabili siciliani, privando i primi del lavoro dopo oltre 20 anni e gli altri di figure specializzate che li assistono,a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico. La garanzia di questi lavoratori specializzati - si legge in un documento - è al contempo garanzia di un pieno diritto allo studio degli studenti disabili, compreso il servizio di assistenza igienico-personale specializzato, esclusivo e dedicato che invece oggi, con l'uso strumentale di un parere del consiglio di giustizia amministrativa, si vuole eliminare".

I sindacati puntano il dito sulla volontà di "risparmiare che si farebbe solo sulla pelle di lavoratori, studenti e famiglie. Il risparmio - scrivono - lo vorrebbero mettere in atto facendo una forzatura illegale, utilizzando non più i lavoratori specializzati ma i collaboratori scolastici delle scuole statali, ai quali questa mansione specializzata invece da contratto non spetta assolutamente".

